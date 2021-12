Andere artikelen







Vroeger kende ik een man die alle begrafenissen afliep..ik praat nu over een jaar of 40 geleden..ja ik weet dat het lang geleden is, maar het schoot me in gedachten toen ik ergens las dat er een man opgepakt was die op een begrafenis van alles in zn jaszak stak..het was een bijzondere begrafenis, naar de wens van de overledene, er waren hapjes en drankjes, er was muziek en het hele dorp was uitgenodigd, maar niemand kende de man die van alles in zn jaszak stopte, hij kwam duidelijk niet uit hun dorp en omdat ie van alles in zn zak stopte werd hij beschuldigd van diefstal. Daardoor dacht ik aan Ome Henk..als hij hoorde dat er iemand overleden was dan deed hij z,n nette pak aan en ging naar de begrafenis en in het dorpje waar hij woonde wist iedereen van z,n ''afwijking'' en ze lieten hem maar een beetje, ach hij deed niemand kwaad en iedereen had wel door waar het hem om ging: de sigaren en sigaretten die er meestal op de tafels stonden , dat was vroeger heel gewoon, net zoals er bij bruiloften of verjaardagen rookwaar op tafel stond.

En ach, Ome Henk was nu eenmaal een beetje vreemd.

Maar toen begon het een beetje uit de hand te lopen : hij ging ineens ook naar omringende dorpen ....zijn vrouw begon op hem te foeteren, het werd nu te gek, vond ze , want Ome Henk ploos de kranten na om te zien wie en waar die persoon overleden was, als hij er met de bus kon komen dan ging hij erheen, hij hield een heel lijstje bij van overledenen en z,n stapel sigaretten en sigaren groeide en groeide.....het werd een obsessie en niemand had het door als hij op een begrafenis kwam , hij condoleerde iedereen keurig en ging gewoon aan een bakje koffie zitten met een plakje cake of koek ,hij stak wat sigaretten of sigaren in z,n jaszak en hij ging weer.



Ze kenden hem niet dus als er iemand aan hem vroeg of hij familie was of zo, zei hij: ik ben Ome Henk en dat was voldoende om er verder niemand over te horen, want ja de mensen hadden wel wat anders aan hun hoofd, ze hadden net afscheid genomen van een dierbare. Maar thuis begon de obsessie van Ome Henk ruzie te veroorzaken... zijn vrouw zag hem bijna nooit meer, om ergens met de bus te komen was Ome Henk best uren onderweg soms en het begon thuis al met het uitzoeken wat voor pak hij aan zou trekken en welke stropdas en z'n schoenen moesten gepoetst worden, z'n vrouw werd er kriegel van.



Samen kofie of thee drinken deden ze niet meer, want Ome Henk kreeg wel koffie en thee op de begrafenis en had dan geen zin meer aan iets als hij thuis kwam, bovendien was het eerste wat hij deed de krant pakken en kijken of er in de omliggende dorpen of steden nog iemand overleden was, en daar ging ook een boel tijd in zitten.



Op een dag kwam Ome Henk thuis van alweer een begrafenis en vond z'n vrouw zittend in de stoel, ze was overleden.. op de mooie leeftijd van 84, maar nu moest Ome Henk zelf een begrafenis organiseren, hij was heel verdrietig dat z'n vrouw er niet meer was maar hij zorgde voor een mooie plechtigheid en als z'n vrouw het had geweten was ze trots op, m geweest... wel keek ie goed rond of hij niemand zag die hij niet kende want hij wou er niemand bij hebben die z,n vrouw niet gekend had.... en toen Ome Henk zelf aan z'n begrafenis toe was en zijn huis leeg gehaald moest worden, vonden nabestaanden een koffer vol met sigaren en sigaretten...Ome Henk had geen tijd genoeg gehad om ze allemaal op te roken..te druk met begrafenissen af te lopen.













Geplaatst op 01 oktober 2016

Annelies1 01 okt 2016 10:49 Hoe verzin je het Sippy



Rina2 01 okt 2016 15:46















Fransesien 01 okt 2016 15:50 Mooi verhaal ,Maar het gebeurd wel.

Gr. Fr.



Greet65 01 okt 2016 18:33 Nou ja Rina

die Ome henk

die deed het voor de heb

en de vrije tijd die ,hij had , hahaha

dat werd goed besteed !!



zou dit echt gebeuren

ja roken was duur ,maar het staat niet meer op de tafels

maar er word ook wel sterke drank geschonken

en dat is ook heel verleidelijk



hahahahaha goed gedaan meiske















Douwe 01 okt 2016 20:00 Het komt inderdaad meer voor.



Merlina.1 01 okt 2016 21:01 Mooi verhaal Sippy, heel beeldend geschreven.

Ik zie het helemaal voor me!















Tinekereinders 02 okt 2016 08:09 Haha Sippy mooi verhaal. Sigaretten staan niet meer op de tafels tegenwoordig.



Hehety 02 okt 2016 09:45 Hier zit zeker een kern van waarheid in. Te druk met het verzamelen, maar het ging alleen om de spanning van het mee nemen. Niet on de waren zelf.

Heel goed geschreven.















Sippy 02 okt 2016 10:55 nee tineke, die tijd is voorbij he, van de sigaretten op tafel , net wat henny zegt, het werd een uit de hand gelopen hobby.. ik heb het wel verzonnen annelies , maar er zit een kleine kern van waarheid in, heb echt zo,n man gekend die meende dat ie bij elke begrafenis moest zijn omdat ie meende dat ie een belangrijk persoon was in het dorp waar ie woonde... de rest heb ik er om heen gefantaseerd hoor.. bedankt allemaal voor het lezen ..



Janny321 02 okt 2016 10:59 Mijn broer had het op hun 25 jarig huwelijks feest.

daar zat een stel die ze niet kenden.

Is altijd een raadsel gebleven.















Gast 03 okt 2016 18:00 Leuk verhaal Sippy! Maar ome Henk heeft er niet echt kunnen genieten van het roken van vreemde sigaren!



Gast 03 okt 2016 18:01 Ik zie dat ik gast ben hier, ik ben het zonnetje hoor!















Janan41 06 okt 2016 18:47 Leuk



Sippy 07 okt 2016 09:58 leuk ina , je was incognito dus .. bedankt voor het lezen , en jan ook natuurlijk . .iedereen natuurlijk ..